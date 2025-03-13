Гребенкин о Ротенберге: «Позитивный, эмоциональный и жаждет побеждать любого соперника. Мы хорошо поработали в сборной России, я почувствовал, что ко мне есть доверие»

Никита Гребенкин поделился мнением о Романе Ротенберге.

В декабре 2023 года выступавший за «Металлург » Гребенкин был вызван в состав сборной «России 25» на турнир в Москве. Команду возглавлял Ротенберг.

– Смотрели матч СКА – «Металлург» (4:2)?

– Да, видел обзор.

– Вас на пресс-конференции так нахваливал главный тренер СКА Роман Ротенберг!

– Да ну? Не может быть! И что сказал?

– «Видно, что «Магнитке» не хватает Гребенкина, если сравнивать с их чемпионским годом. Он делал разницу в финале. Его креатив, импровизация, острота. Большой хоккеист по духу, играет в наш, российский хоккей». Когда Ротенберг стал вашим фанатом?

– Я даже не знаю, что тут сказать! Мы хорошо вместе поработали в сборной России. Я почувствовал, что ко мне есть доверие. Что тренерский штаб меня выпускал и «5 на 3», и в обычном большинстве, и в первых звеньях выходил. Хотя когда приехал в сборную, то начал тренироваться в пятом звене, и вообще было непонятно, буду ли я вообще играть на турнире в декабре.

А в итоге мне дали шанс, за что очень благодарен. Я немного показал, что тоже умею играть в хоккей, хоть пока молодой. Не могу сказать, что у нас сложились супервзаимоотношения с Романом Борисовичем. Потому что у нас особо не было времени, когда мы могли пообщаться.

Но я понял, что Ротенберг позитивный, эмоциональный и жаждет побеждать всегда любого соперника, – сказал нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин .

Роман Ротенберг: «Гребенкин по духу играет именно в хоккей России. Он еще удивит всех в НХЛ, думаю. Если что-то не получится, всегда ждем обратно»