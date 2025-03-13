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  • Никита Гребенкин: «Овечкин постоянно зовет русских игроков из других команд на ужины. К молодым ребятам очень хорошо относится. Это то, что я про него слышал»
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Никита Гребенкин: «Овечкин постоянно зовет русских игроков из других команд на ужины. К молодым ребятам очень хорошо относится. Это то, что я про него слышал»

Никита Гребенкин рассказал, как Александр Овечкин относится к молодым игрокам.

Ранее Гребенкин перешел из системы «Торонто» в «Филадельфию» в результате обмена.

– Мы еще не познакомились. Но я знаю, что Саша постоянно зовет русских игроков из других команд на ужины. И к молодым ребятам очень хорошо относится. Это то, что я про Овечкина слышал, но мы пока не пообщались.

– Когда Ови забивает гол, это большая тема в Канаде?

– Да, конечно. Хоккей в Канаде – это вообще супербольшая тема. Постоянно по телевидению это крутится. Тем более Овечкин идет на обгон именно канадца Гретцки, – сказал нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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