Рыбин о том, что у Овечкина много шайб в пустые ворота: «Глупости. Рекорд есть рекорд, независимо от того, как забиты голы»
Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забил 3 гола в игре против «Анахайма» (7:4). Это его первый хет-трик в НХЛ.
Третью шайбу он забросил после передачи Александра Овечкина на 60-й минуте матча при пустых воротах у «Дакс». Россиянин также выступил ассистентом при первом голе Протаса.
Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Правильно ли Овечкин здесь поступил, не став бросать сам [по воротам «Анахайма»]?
– Для меня Овечкин поступил правильно. А как могло быть по-другому? Овечкин сделал так, чтобы Протас сделал хет-трик. Конечно, это правильно.
– Некоторые болельщики считают, что Овечкин много забивает в пустые ворота? Не считаете ли вы, что это правда?
– Это глупости, не хочу их комментировать. Как получается, так и получается.
– Не преуменьшает ли это рекорд?
– Нет, рекорд есть рекорд. Независимо от того, как именно были забиты голы. Это абсолютно точно, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Овечкин делит с Рантаненом лидерство по голам в пустые ворота в сезоне НХЛ – по 8. За карьеру у Александра их 65 – обновляет рекорд лиги
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий