Овечкин о Селянне: «Легенда. Мне повезло играть против ребят, которые были суперзвездами в то время»
Александр Овечкин назвал Теему Селянне легендой.
Капитан «Вашингтона» встретился с бывшим форвардом «Анахайма» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ, который «Кэпиталс» выиграли у «Дакс» со счетом 7:4.
Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Было приятно увидеть его. Очевидно, он легенда и замечательный человек. Мне повезло играть против тех ребят, которые в то время были суперзвездами», – сказал Александр Овечкин.
Селянне выступал за «Анахайм» с 2005 по 2014 год и стал обладателем Кубка Стэнли-2007 в составе «Дакс».
Селянне о погоне Овечкина за Гретцки: «Он может забить 9 голов за неделю. Я горжусь Ови, он всегда нравился мне как игрок и как человек»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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