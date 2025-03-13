Овечкин о Селянне: «Легенда. Мне повезло играть против ребят, которые были суперзвездами в то время»

Александр Овечкин назвал Теему Селянне легендой.

Капитан «Вашингтона » встретился с бывшим форвардом «Анахайма » перед матчем регулярного чемпионата НХЛ , который «Кэпиталс» выиграли у «Дакс» со счетом 7:4.

Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Было приятно увидеть его. Очевидно, он легенда и замечательный человек. Мне повезло играть против тех ребят, которые в то время были суперзвездами», – сказал Александр Овечкин .

Селянне выступал за «Анахайм» с 2005 по 2014 год и стал обладателем Кубка Стэнли-2007 в составе «Дакс».

Селянне о погоне Овечкина за Гретцки: «Он может забить 9 голов за неделю. Я горжусь Ови, он всегда нравился мне как игрок и как человек»