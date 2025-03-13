Дюбуа об Овечкине: «Легенда. В детстве смотришь, как он выступает, а после обмена в «Вашингтон» думаешь: «Ого, я буду играть с ним!»

Пьер-Люк Дюбуа поделился впечатлениями об общении с Александром Овечкиным.

39-летний капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Я играю с ним всего несколько месяцев, но уже могу рассказать много историй. Наверное, одна из лучших – это когда меня обменяли сюда. Первое сообщение, которое я получил, было от него, а затем и первый звонок вскоре после этого.

Это тоже был он. Это было в мой день рождения, и он был в отпуске – кажется, в Турции – но все равно позвонил, поприветствовал в команде и поздравил с днем рождения.

В детстве ты смотришь, как он играет, а потом, когда тебя обменивают, думаешь: «Ого, я буду играть с ним!». Но получить такой звонок – это был действительно крутой момент в моей карьере.

Думаю, каждый капитан по-своему уникален. То, что делает Ови особенным, – это то, что даже в серьезные моменты, даже когда у команды что-то идет не так, он может пошутить или что-то сказать, чтобы разрядить атмосферу, чтобы было весело и позитивно.

Мне кажется, это главное, чего не знаешь, пока не познакомишься с ним поближе. Для новичка в команде он уже не просто игрок – он легенда, которая все еще играет. А для него это нормально – все время шутить, улыбаться и смеяться.

Для нового игрока в команде это огромное подспорье. Пример, который он подает, – никогда не впадать в крайности, ни в положительные, ни в отрицательные, – просто здорово видеть.

Мы обсуждали, что он провел много жестких матчей в НХЛ , всегда играл агрессивно, вступал в борьбу, делал силовые приемы – все это требует большой физической нагрузки, и при этом он практически не получал серьезных травм, постучу по дереву [чтобы не сглазить].

Были мелкие травмы, но ничего серьезного. Это говорит о его уникальности и о том, какой он на самом деле легендарный игрок.

Мы все этого хотим. Чем быстрее он побьет рекорд [Гретцки], тем лучше для всех. То волнение, которое испытывают болельщики, когда он забивает... Я даже не представляю, что будет, когда ему останется один или два гола до рекорда», – сказал Пьер-Люк Дюбуа .