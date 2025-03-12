Второй снайпер «Сибири» Бутузов выбыл до конца сезона из-за травмы. У него 18+14 в 60 играх
Нападающий «Сибири» Владимир Бутузов выбыл до конца сезона.
«Нападающий «Сибири» получил повреждение в матче на выезде. К сожалению, сроки восстановления не позволят Владимиру сыграть в нынешнем сезоне.
Желаем нашему нападающему скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» – говорится в сообщении клуба.
В нынешнем сезоне Владимир Бутузов набрал 32 (18+14) очка в 60 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. Он идет на 2-м месте в списке лучших снайперов команды в текущем чемпионате. Лидирует Энди Андреофф (20 голов).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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