Епанчинцев об 1:3 с «Витязем»: «Хоккейный бог не на стороне «Сибири». Создавали моменты – соперник забил, а мы не можем»

Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение «Сибири» от «Витязя».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 1:3 не в пользу новосибирцев.

– Могли вернуться в игру, предостаточно было моментов в большинстве. Хороший момент был при игре «5 на 3», чтобы сравнять счет. Пропустили две шайбы со стандартов.

Пропустили легкие голы, которые привели к победе соперника. Ситуация непростая. Будем перед своими болельщиками, которым мы задолжали, биться до конца.

– Показалось, что во втором периоде проигрывали по движению, с чем это связано?

– Тоже об этом думали, но третий период показал, что силы есть. Второй период – непростой момент, отдали там инициативу.

– Впереди домашняя серия, есть ли резервы, за счет которых команда способна прибавить?

– Будем стараться найти эти резервы.

– С чем связываете проблемы с реализацией моментов?

– Где‑то хоккейный бог не на нашей стороне, создавали моменты, соперник забил, а мы не можем, – сказал главный тренер «Сибири » Вадим Епанчинцев .

Епанчинцев про 0:1 от «Лады»: «Хоккейный бог пока не на стороне «Сибири», через работу будем выходить из ситуации»

«Сибирь» проиграла 4 матча подряд и 9 из 10 последних. Команда Епанчинцева – 8-я на Востоке