«Сибирь» проиграла 4 матча подряд и 9 из 10 последних. Команда Епанчинцева – 8-я на Востоке
«Сибирь» потерпела 9 поражений в 10 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Вадима Епанчинцева проиграла «Витязю» в выездном матче со счетом 1:3.
Таким образом, «Сибирь» проиграла 4-й матч подряд и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 62 очка после 63 игр.
«Витязь» выиграл второй матч подряд. Команда тренера Павла Десяткова идет 10-й на Западе, набрав 55 очков в 64 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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