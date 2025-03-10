«Сибирь» проиграла 4 матча подряд и 9 из 10 последних. Команда Епанчинцева – 8-я на Востоке

«Сибирь» потерпела 9 поражений в 10 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Вадима Епанчинцева проиграла «Витязю» в выездном матче со счетом 1:3.

Таким образом, «Сибирь » проиграла 4-й матч подряд и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 62 очка после 63 игр.

«Витязь » выиграл второй матч подряд. Команда тренера Павла Десяткова идет 10-й на Западе, набрав 55 очков в 64 матчах.