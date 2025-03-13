Патрик Кэйн набрал 5 очков в одной игре в 4-й раз в НХЛ и делит 6-е место среди уроженцев США с Мэттью и Китом Ткачаками. У Лафонтена 12 таких матчей
Патрик Кэйн набрал 5 очков в одной игре в 4-й раз за карьеру в чемпионатах НХЛ.
Форвард «Детройта» отличился (2+3) в матче с «Баффало» (7:3) и делит 6-е место среди уроженцев США с Мэттью и Китом Ткачаками, у которых тоже по 4 игры с 5 баллами.
Рекордсмен по этому показателю – Пэт Лафонтен с 12 такими матчами. У Гэри Сутера и Джо Маллена – по 6, у Джона ЛеКлера и Кевина Стивенса – по 5.
Всего в 55 играх текущего сезона Кэйн набрал 45 (17+28) очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
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