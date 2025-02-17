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Кэйн, Мэттьюс и Куинн Хьюз вошли в 1-ю сборную США за 25 лет по версии сайта НХЛ. Браун, Годро и Мэттью Ткачак – во 2-ю

Патрик Кэйн и Остон Мэттьюс вошли вошли в первую сборную США за последние 25 лет.

Авторы сайта НХЛ собрали символическую сборную за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Она состоит из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь.

Выбор осуществлялся на основании личных достижений игроков в НХЛ, также учитывались результаты в матчах за национальную команду.

Первая команда США

Нападающие: Патрик Кэйн, Остон Мэттьюс, Джо Павелски;

Защитники: Адам Фокс, Куинн Хьюз;

Вратарь: Джонатан Куик.

Вторая команда США

Нападающие: Дастин Браун, Джонни Годро, Мэттью Ткачак;

Защитники: Джон Карлсон, Райан Сутер;

Вратарь: Тим Томас.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

Изображения: nhl.com

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoТим Томас
logoПатрик Кэйн
logoКуинн Хьюз
рейтинги
logoМэттью Ткачак
logoРайан Сутер
logoДастин Браун
logoДжон Карлсон
logoНХЛ
logoСборная США по хоккею
logoДжонни Годро
logoОстон Мэттьюс
logoДжонатан Куик
logoАдам Фокс
logoДжо Павелски
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