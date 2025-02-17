Кэйн, Мэттьюс и Куинн Хьюз вошли в 1-ю сборную США за 25 лет по версии сайта НХЛ. Браун, Годро и Мэттью Ткачак – во 2-ю
Патрик Кэйн и Остон Мэттьюс вошли вошли в первую сборную США за последние 25 лет.
Авторы сайта НХЛ собрали символическую сборную за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Она состоит из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь.
Выбор осуществлялся на основании личных достижений игроков в НХЛ, также учитывались результаты в матчах за национальную команду.
Первая команда США
Нападающие: Патрик Кэйн, Остон Мэттьюс, Джо Павелски;
Защитники: Адам Фокс, Куинн Хьюз;
Вратарь: Джонатан Куик.
Вторая команда США
Нападающие: Дастин Браун, Джонни Годро, Мэттью Ткачак;
Защитники: Джон Карлсон, Райан Сутер;
Вратарь: Тим Томас.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
Изображения: nhl.com
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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