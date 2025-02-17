Кэйн, Мэттьюс и Куинн Хьюз вошли в 1-ю сборную США за 25 лет по версии сайта НХЛ. Браун, Годро и Мэттью Ткачак – во 2-ю

Патрик Кэйн и Остон Мэттьюс вошли вошли в первую сборную США за последние 25 лет.

Авторы сайта НХЛ собрали символическую сборную за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Она состоит из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь.

Выбор осуществлялся на основании личных достижений игроков в НХЛ, также учитывались результаты в матчах за национальную команду.

Первая команда США

Нападающие: Патрик Кэйн , Остон Мэттьюс , Джо Павелски ;

Защитники: Адам Фокс , Куинн Хьюз ;

Вратарь: Джонатан Куик .

Вторая команда США

Нападающие: Дастин Браун , Джонни Годро , Мэттью Ткачак;

Защитники: Джон Карлсон , Райан Сутер;

Вратарь: Тим Томас.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

Изображения: nhl.com