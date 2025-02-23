Кэйн сделал 20+ ассистов в 18 сезонах подряд. Только у Кросби (20), Малкина (19) и Копитара (19) больше из действующих игроков

Патрик Кэйн сделал минимум 20 ассистов в 18 сезонах НХЛ подряд.

«Детройт » уступил «Миннесоте» (3:4 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ .

36-летний форвард «Ред Уингс» Патрик Кэйн отметился результативной передачей в этой игре. Он набрал минимум 20 ассистов в 18-м сезоне подряд.

Среди действующих игроков больше таких сезонов только у форвардов «Питтсбурга » Сидни Кросби (20) и Евгения Малкина (19), а также у нападающего «Лос-Анджелеса » Анже Копитара (19).

Кроме того, серия Кэйна стала самой длинной среди американских игроков, у Бретта Халла было 17 сезонов подряд с 20+ ассистами.