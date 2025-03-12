Жамнов о 4:2 с «Ладой»: «Не лучшая игра «Спартака», в концовке потеряли концентрацию. Есть вопросы по поводу некоторых удалений»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры против «Лады».
Московский клуб одержал победу в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
– Не самая лучшая игра с нашей стороны, но победа есть победа.
– Что помешало команде в концовке?
– Удаления, чуть‑чуть дисциплина. У меня есть вопросы по поводу некоторых удалений. Немного потеряли концентрацию в концовке, начали придумывать те вещи, которые не просим делать.
– Не боялись выпускать молодого вратаря Кузьменко в такой матч?
– Наоборот. Проверили в стрессовой ситуации в меньшинстве. Все нормально.
– Не было у Николаева повреждений, почему вы заменили этого вратаря?
– Нет, это было запланировано, – сказал Алексей Жамнов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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