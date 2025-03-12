Жамнов о 4:2 с «Ладой»: «Не лучшая игра «Спартака», в концовке потеряли концентрацию. Есть вопросы по поводу некоторых удалений»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры против «Лады».

Московский клуб одержал победу в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

– Не самая лучшая игра с нашей стороны, но победа есть победа.

– Что помешало команде в концовке?

– Удаления, чуть‑чуть дисциплина. У меня есть вопросы по поводу некоторых удалений. Немного потеряли концентрацию в концовке, начали придумывать те вещи, которые не просим делать.

– Не боялись выпускать молодого вратаря Кузьменко в такой матч?

– Наоборот. Проверили в стрессовой ситуации в меньшинстве. Все нормально.

– Не было у Николаева повреждений, почему вы заменили этого вратаря?

– Нет, это было запланировано, – сказал Алексей Жамнов .