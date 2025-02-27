Жамнов про 1:2 с «Динамо» Минск: «Спартак» опять не может забить, к сожалению. Наша задача – взламывать вязкую оборону, сегодня не получилось»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Динамо» Минск.

Московский клуб потерпел поражение со счетом 1:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хорошая игра, плей‑оффная. К сожалению, опять не можем забить, есть над чем работать.

– С чем связываете провал в конце первого периода?

– Это не провал, просто игровая дисциплина. Пропустили, играя в меньшинстве, но для того большинство и дается. Мы свое большинство не реализуем, игроки на льду не осознают, что надо давать результат, играя в большинстве. Насчет буллита: чуть запаниковал наш защитник, с опытом приходит, исправим, ничего страшного.

– В третьем периоде пытались подловить «Динамо» на удаления, говорили об этом в раздевалке?

– Больше ставили акцент на своей игре, чтобы забить гол. Надо отдать должное вратарю соперника, здорово сыграл. Вторая игра подряд с Минском у нас, но нет агрессии, чтобы лезть на пятак. Это надо исправлять.

– Как вам атмосфера тут? Сравнима с «Мегаспортом»?

– У нас на «Мегаспорте » прекрасная атмосфера, здесь всегда приятно играть, публика любит команду. Сравнивать нельзя, конечно, больше нравится играть у себя дома, но в Минск приезжать всегда приятно.

– Почему в первом периоде не брали тайм‑аут в эпизоде с удалением голкипера?

– А для чего? Сейчас такие правила, что бесполезно просить видеопросмотр. Вратарь делает движение, ворота съезжают, это удаление по правилам.

– Игра в первом периоде отличалась от других периодов. Что говорили игрокам после первой части игры?

– Говорил проснуться. Сделали какие‑то коррективы, ребята‑то играли неплохо. Большинство должно давать результат, это глоток воздуха в таких играх, надо забивать. А дальше будет еще тяжелее.

– Болотистая игра была?

– Своеобразная тактическая система [у минского «Динамо»], команда играет на контратаках, здесь ничего нового для нас не было. Этим и прекрасен спорт, наша задача – взламывать вязкую оборону, сегодня не получилось, – сказал Жамнов .