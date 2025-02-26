  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Забросить СКА 7 шайб способен не каждый, «Спартак» красиво ворвался в плей‑офф». Анкудинов о 7:2
4

«Забросить СКА 7 шайб способен не каждый, «Спартак» красиво ворвался в плей‑офф». Анкудинов о 7:2

Андрей Анкудинов прокомментировал победу «Спартака» над СКА.

– «Спартак» разгромил СКА со счетом 7:2. О чем говорит такой результат?

– Команда готова к плей‑офф. Так качественно сыграть против СКА на его площадке – очень хороший результат, не каждый способен забросить семь шайб в Петербурге. «Спартак» красиво ворвался в плей‑офф, решил задачу‑минимум своими силами, а не при помощи других.

– Московский клуб – претендент на Кубок Гагарина?

– Пока рано говорить. Хоть команда и готова к плей‑офф, но в оставшихся до конца регулярного чемпионата матчах тренерский штаб продолжит готовить ее к играм на вылет. Сейчас у всех команд состояние готовности разное, кто‑то под нагрузкой выходит на лед, кто‑то преследует свои цели.

Бесполезно гадать, кто станет соперником по первому раунду. В таблице максимальная плотность, одно‑два поражения кардинально могут изменить позиции. Выбирать соперника ни в коем случае нельзя, нужно играть с тем, кто попадется.

– Пройти СКА, ЦСКА и другие команды по силам?

– Да. «Спартак» два года здорово выглядит, ребята поборются в плей‑офф.

– Жамнов на сегодня один из лучших тренеров в КХЛ?

– Входит в топ‑5, – сказал бывший игрок «Спартака» Андрей Анкудинов.

Когда Ротенберг и защита СКА прекратят издеваться над вратарями?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoАндрей Анкудинов
logoКубок Гагарина
logoКХЛ
logoСКА
logoАлексей Жамнов
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Плющев: «2:7 от «Спартака» – удар СКА ниже пояса. Было достаточно много ошибок в обороне»
12вчера, 10:37
Акользин о 2:7 от «Спартака»: «Не один Плешков во всем виноват. Собак спускать на него не стоит. Надо собраться всей командой и постараться показать хоккей, в который мы умеем играть»
15вчера, 09:59
СКА пропустил 38 шайб за 9 матчей в феврале. Команда Ротенберга проиграла 5 раз
1825 февраля, 21:46
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Тампа» против «Калгари», «Флорида» примет «Эдмонтон», «Питтсбург» встретится с «Филадельфией»
34сегодня, 22:10
Госэкспертиза снова запретила Дацюку перестроить дом-памятник в центре Екатеринбурга в гостиницу
3сегодня, 22:03
Ротенберг про 0:1 от «Динамо»: «Против СКА все играют на уровне плей-офф весь сезон. Сегодня мы допустили только одну ошибку, если бы выполнили все требования, забили бы»
15сегодня, 21:49
Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «У Саши будет другая цель – 900 голов в следующем сезоне, потом 1000. Планировать результат – дело неблагодарное, дай бог, чтобы все свершилось»
5сегодня, 21:33
Ротенберг об отсутствии шкафчика Кузнецова: «В раздевалке СКА висят таблички тех, кто идет в бой в конкретном матче. Евгению нужно время на лечение, а сколько – мы не знаем»
29сегодня, 21:18
Дегтярев об отстранении России: «МОК допустит сборную на ОИ-2026, уверен. Без русских в хоккее смотреть практически не на что»
10сегодня, 20:51
Ротенберг о том, что Демидов не играл с «Динамо»: «На него много свалилось после Матча звезд, пацан молодой, это непросто. Капризов в сборной работал над собой и стал одним из лучших в мире»
25сегодня, 20:39
Депутат Журова: «Между Россией и США надо провести не футбольный, а хоккейный матч – сразу после встречи Путина с Трампом. С приглашением на него лидеров двух стран»
52сегодня, 20:24
Лучший бомбардир СКА Демидов провел матч с «Динамо» на скамейке запасных. Команда Ротенберга проиграла – 0:1
14сегодня, 20:13
Кудашов о хите Акользине против Чернова: «В 90-х били не так, там головы слетали, никто внимания не обращал. Тренер ругал тех в нападении, кто голову убирал»
6сегодня, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Ларионов после 3:2 с «Северсталью»: «Есть 2 способа: выиграть скучно и неинтересно или проиграть с хорошей игрой. Я выбираю победить красиво с очень хорошей игрой»
1сегодня, 22:15
Воробьев о 6:0: «Фееричный финал, ЦСКА поднял статистику большинства и меньшинства. «Куньлуню» нужна была победа, чтобы зацепиться за плей-офф, сказали об этом ребятам»
сегодня, 21:07
Жамнов про 1:2 с «Динамо» Минск: «Спартак» опять не может забить, к сожалению. Наша задача – взламывать вязкую оборону, сегодня не получилось»
4сегодня, 19:27
Артюхин о СКА: «Одни и те же проблемы: надо определиться с основным вратарем, готовить его к плей-офф и наладить игру в обороне»
3сегодня, 17:42
Якупов о болельщиках «Авангарда»: «Прикольно, когда на трибунах меня встречают с накладными усами, тренд ушел в народ, приятно»
сегодня, 17:28
Короткий о СКА: «Когда впервые попал в раздевалку, поймал себя на эмоции – здорово быть в команде с обладателями Кубка Гагарина, победителями ЧМ и ОИ. У нас классный коллектив»
2сегодня, 17:16
Коньков об «Ак Барсе»: «Способен обыграть любую команду, когда собран и подготовлен. В атаке проблемы: больше 3 забить не получается в основное время. В защите провалов не вижу»
1сегодня, 16:44
Рыбин о Мичкове: «Советовал ему держать вес, чтобы точно лишним не был. Он в тяжелой команде с тяжелым тренером»
1сегодня, 16:05
Юрову сделали операцию. Форвард «Металлурга» травмировался в игре с «Сибирью»
2сегодня, 15:10
Сервисмен сборной России об Овечкине: «Чем больше величие игрока, тем меньше у него требований. Заточку его коньков знаю наизусть, к клюшкам он никого не подпускает»
9сегодня, 14:58