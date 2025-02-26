«Забросить СКА 7 шайб способен не каждый, «Спартак» красиво ворвался в плей‑офф». Анкудинов о 7:2

Андрей Анкудинов прокомментировал победу «Спартака» над СКА.

– «Спартак» разгромил СКА со счетом 7:2. О чем говорит такой результат?

– Команда готова к плей‑офф. Так качественно сыграть против СКА на его площадке – очень хороший результат, не каждый способен забросить семь шайб в Петербурге. «Спартак» красиво ворвался в плей‑офф, решил задачу‑минимум своими силами, а не при помощи других.

– Московский клуб – претендент на Кубок Гагарина?

– Пока рано говорить. Хоть команда и готова к плей‑офф, но в оставшихся до конца регулярного чемпионата матчах тренерский штаб продолжит готовить ее к играм на вылет. Сейчас у всех команд состояние готовности разное, кто‑то под нагрузкой выходит на лед, кто‑то преследует свои цели.

Бесполезно гадать, кто станет соперником по первому раунду. В таблице максимальная плотность, одно‑два поражения кардинально могут изменить позиции. Выбирать соперника ни в коем случае нельзя, нужно играть с тем, кто попадется.

– Пройти СКА, ЦСКА и другие команды по силам?

– Да. «Спартак » два года здорово выглядит, ребята поборются в плей‑офф.

– Жамнов на сегодня один из лучших тренеров в КХЛ?

– Входит в топ‑5, – сказал бывший игрок «Спартака» Андрей Анкудинов .

Когда Ротенберг и защита СКА прекратят издеваться над вратарями?