40 передач Панарина в 10 сезонах НХЛ подряд – лучший результат среди действующих игроков
Артемий Панарин отметился уникальным достижением.
Нападающий «Рейнджерс» сделал ассист в матче НХЛ против «Виннипега» (1:2).
Теперь на счету Артемия Панарина 68 (28+40) баллов в 63 играх сезона-2024/25.
Россиянин достиг отметки 40 передач в 10-м регулярном чемпионате подряд. Это лучший результат среди действующих игроков.
Панарин опережает Митча Марнера, Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, у которых столько передач в 9 сезонах подряд, включая этот.
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