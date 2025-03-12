Артемий Панарин отметился уникальным достижением.

Нападающий «Рейнджерс » сделал ассист в матче НХЛ против «Виннипега» (1:2).

Теперь на счету Артемия Панарина 68 (28+40) баллов в 63 играх сезона-2024/25.

Россиянин достиг отметки 40 передач в 10-м регулярном чемпионате подряд. Это лучший результат среди действующих игроков.

Панарин опережает Митча Марнера, Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля , у которых столько передач в 9 сезонах подряд, включая этот.