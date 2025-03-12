Куликов вышел на 7-е место по голам среди защитников в истории «Флориды» – 33 шайбы

Дмитрий Куликов забил 33-й гол в составе «Флориды».

Защитник «Флориды» забросил шайбу в матче против «Бостона» (2:3).

Россиянин сравнялся с Майком Мэтисоном и Эдом Джовановски, выйдя на 7-е место по голам среди защитников в истории «Флориды».

Всего на счету Дмитрия Куликова теперь 13 (4+9) баллов в 65 играх сезона НХЛ.