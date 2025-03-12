Татьяна Тарасова: «Все в нашей стране любят Овечкина, и я его люблю. Прекрасно, что он еще сыграет в России. С его приездом больше людей будут ходить на наш хоккей»

Татьяна Тарасова отреагировала на намерение Александра Овечкина поиграть в России.

Форвард «Вашингтона » ранее заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, который истекает в 2026 году, и хочет вернуться в «Динамо ».

«Прекрасно, что Овечкин еще сыграет в России. С его приездом больше людей будут ходить на наш хоккей. Мы будем ждать его. Все в нашей стране любят Овечкина, и я его люблю. Саша – выдающийся спортсмен, а скоро он и рекорд Гретцки побьет», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.