Татьяна Тарасова: «Все в нашей стране любят Овечкина, и я его люблю. Прекрасно, что он еще сыграет в России. С его приездом больше людей будут ходить на наш хоккей»
Татьяна Тарасова отреагировала на намерение Александра Овечкина поиграть в России.
Форвард «Вашингтона» ранее заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, который истекает в 2026 году, и хочет вернуться в «Динамо».
«Прекрасно, что Овечкин еще сыграет в России. С его приездом больше людей будут ходить на наш хоккей. Мы будем ждать его. Все в нашей стране любят Овечкина, и я его люблю. Саша – выдающийся спортсмен, а скоро он и рекорд Гретцки побьет», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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