Дилан Сикьюра: «Рассказываю, что Россия – удивительное место. Здесь чисто, нет бездомных на каждом углу, нет наркоманов, бегающих по улицам, система метро – удивительная»

Дилан Сикьюра доволен жизнью в России.

– Знаю, вы столкнулись с серьезной, даже агрессивной критикой в Швеции после своего решения о переходе в КХЛ.

– Такое было. Многие фанаты в Швеции болезненно восприняли этот факт. В Канаде мое решение играть в России не вызвало такой бурной реакции. А мои близкие и друзья очень благосклонны. Когда кто-то спрашивает, каково тут, я могу сказать только хорошее.

Рассказываю, что Россия – удивительное место. Здесь чисто, нет бездомных на каждом углу, нет наркоманов, которые бегают по улицам, система метро – удивительная, можно легко передвигаться по городу, и налоги не такие огромные. Канада – мой дом, я люблю свою страну, но Россия – классное место для жизни.

Мне удалось пожить в двух разных городах, и я полюбил их оба. И другие города, Екатеринбург, Казань, Сочи, просто потрясающие. Так что, могу сказать, что я хотел бы остаться в России в обозримом будущем, – сказал хоккеист «Динамо».