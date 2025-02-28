Виталий Давыдов: «Не понимаю эмоций вокруг СКА – это молодая команда, не фаворит. В нашем хоккее решают легионеры, у петербуржцев их нет, там другой курс – на российских хоккеистов»
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Динамо» (0:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– У СКА – третье поражение кряду. Мини-кризис?
– Не понимаю, почему в прессе столько эмоций вокруг СКА. Это молодая, перспективная команда, но не явный фаворит. Ожидания от Санкт-Петербурга не должны быть завышены.
Вчера сравнил составы команд. У нас в атаке были Комтуа, Уил и Сикьюра. Сегодня уровень нашего хоккея такой, что, к сожалению, многое решают легионеры.
Тут лучший пример – уфимский Ливо. А у СКА этих легионеров нет, видимо, там взят немного другой кадровый курс – на российских хоккеистов.
Очень много восхищений было вокруг новичка Демидова. У него действительно наметился отличный отрезок в январе.
Но молодежь не всегда стабильна. Вчера Демидов был незаметен – это огорчило, – трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.
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