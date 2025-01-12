Дилан Сикьюра: «Игра «Динамо» подходит мне больше, чем «Трактора». Мне дают больше свободы, я чувствую уверенность, штаб мне доверяет»

Дилан Сикьюра считает, что игра «Динамо» подходит ему больше, чем «Трактора».

Сикьюра был обменян из «Трактора » в «Динамо » 27 декабря.

«Я чувствую себя очень хорошо, думаю, что мне подходит игра «Динамо» больше, чем «Трактора». Я быстро нашел взаимопонимание с новыми партнерами.

Никита Гусев может выступать и в роли плеймейкера, отдать мне передачу, и сам хорошо завершает атаки. Это просто классный хоккеист.

Джордан Уил проделывает большой объем черновой работы, он хорошо борется за шайбу. Плюс он выигрывает почти все вбрасывания и отрабатывает в обороне. Очень классно играть с такими партнерами.

Здесь мы стараемся больше контролировать шайбу и играть в атаке, я чаще владею шайбой. Я чувствую уверенность, тренерский штаб мне доверяет и дает больше игрового времени. Мне дают больше свободы, я могу больше креативить», – сказал нападающий «Динамо» Дилан Сикьюра .