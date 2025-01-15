Дилан Сикьюра: «Челябинск более хоккейный город, чем Москва. Там постоянный солд-аут, люди живут игрой, тебя везде узнают, просят сфотографироваться»

Дилан Сикьюра сравнил уровень интереса к хоккею в Москве и Челябинске.

Напомним, 29-летний канадский форвард был обменян из «Трактора » в «Динамо» 27 декабря.

«Москва кажется очень огромной по сравнению с Челябинском. Тут много всего. Нужно немного привыкнуть. В Челябинске я чувствовал себя как дома. Я ни в чем не нуждался.

Прекрасная организация, город, отличные болельщики. Все было на высшем уровне. Мне очень понравилась природа. Там очень любят хоккей.

Мне кажется, Челябинск более хоккейный город. Там постоянный солд-аут, люди живут игрой. Куда бы ты не пошел, тебя везде узнают, просят сфотографироваться», – сказал нападающий «Динамо».