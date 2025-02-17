Барабанов о том, почему вернулся не в СКА: «Хороший вопрос. Тяжелая тема для меня, не буду комментировать – вышло как вышло»

Александр Барабанов не стал рассказывать, почему перешел в «Ак Барс», а в не СКА.

30-летний форвард вернулся из Северной Америки перед началом этого сезона. Барабанов является воспитанником клуба из Санкт-Петербурга, оттуда он уезжал в НХЛ в 2020 году.

– С кем тебе лично удобнее в «Ак Барсе» играть? Все-таки с кем начинал сезон или сейчас, с Коршковым и Галимовым?

– Про Егора Коршкова говорили, что у него не очень сезон, но я так не считаю. Просто до этого он выходил в третьем звене, а там игровое время 10-12 минут. И, условно, Диме Яшкину и Петану будет сложно в таких условиях.

Егор – человек с высоким хоккейным интеллектом, ему дали время – и пошли очки. Он молодец, играет и показывает, что он не просто так подписал этот контракт с «Ак Барсом ».

– СКА любит возвращать своих игроков, особенно тех, кто поиграл за океаном. Как так вышло, что ты в Казани, а не в Петербурге?

– Хороший вопрос. Не знаю, для меня это немножко тяжелая тема, так скажем. Ну, вышло как вышло, не буду это комментировать, – сказал нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов .

Александр Барабанов: «Люблю, когда бьются друг за друга – вернулся в Россию ради этого. В НХЛ такого и близко не было, каждый играл на свой контракт»