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  • Карбери из «Вашингтона» – главный претендент на приз тренеру года по мнению сайта НХЛ. Арниел – 2-й, Эвасон – 3-й, Купер – 6-й
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Карбери из «Вашингтона» – главный претендент на приз тренеру года по мнению сайта НХЛ. Арниел – 2-й, Эвасон – 3-й, Купер – 6-й

Спенсер Карбери из «Вашингтона» назван фаворитом в борьбе на приз тренеру года.

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Джек Адамс Трофи». Приз вручается лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из 16 респондентов выбирал пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Топ рейтинга выглядит следующим образом:

1. Спенсер Карбери, «Вашингтон» – 75 очков (11 первых мест);

2. Скотт Арниел, «Виннипег» – 57 (1);

3. Дин Эвасон, «Коламбус» – 55 (4);

4. Крэйг Беруби, «Торонто» – 13;

5. Джон Хайнс, «Миннесота» – 12;

6. Джон Купер, «Тампа-Бэй» – 7;

7-8. Райан Хаска, «Калгари» – 4;

7-8. Род Бринд′Амор, «Каролина» – 4;

9-11. Шелдон Киф, «Нью-Джерси» – 3;

9-11. Джим Хиллер, «Лос-Анджелес» – 3;

9-11. Мартен Сен-Луи, «Монреаль» – 3.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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logoДжон Хайнс
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