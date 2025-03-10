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«Вашингтон» стал фаворитом Кубка Стэнли у букмекеров. В начале сезона клуб не входил в топ-20

«Вашингтон» поднялся на первое место в списке фаворитов на победу в Кубке Стэнли.

С начала сезона коэффициент на титул команды Александра Овечкина обвалился с 65.00 до 8.00. Перед стартом регулярного чемпионата «Вашингтон» не входил в топ-20 фаворитов Кубка Стэнли, а сейчас делит первое место у букмекеров с «Эдмонтоном».

«Вашингтон» одержал 4 победы подряд и лидирует в общей таблице НХЛ, опережая «Виннипег» по дополнительным показателям.

Победитель Кубка Стэнли в сезоне-2024/25:

1-2. «Вашингтон» – 8.00

1-2. «Эдмонтон» – 8.00

3. «Виннипег» – 9.00

4-6. «Даллас» – 10.00

4-6. «Каролина» – 10.00

4-6. «Торонто» – 10.00

7. «Флорида» – 11.00

8-10. «Колорадо» – 15.00

8-10. «Вегас» – 15.00

8-10. «Нью-Джерси» – 15.00

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Как поражение ударило по шансам «Спартака» на чемпионство

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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