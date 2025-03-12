Маршанд пошутил о Беннетте: «Он все еще говнюк. Моя челюсть с нетерпением ждет возможности сыграть с ним. Бенни замечательный»
Брэд Маршанд поделился мнением о Сэме Беннетте.
По ходу серии второго раунда плей-офф-2024 между «Бостоном» и «Флоридой» (2-4) Маршанд получил травму после хита в голову от форварда «Пантерс» Беннетта и был вынужден пропустить 2 матча.
В феврале хоккеисты вместе играли за сборную Канады на Турнире четырех наций.
Ранее «Бостон» обменял Маршанда во «Флориду».
«Да, он все еще говнюк (улыбается). Нет, Бенни замечательный. Мы очень, очень хорошо ладим. Я не был удивлен, что мы поладили.
Как бы вам ни хотелось, чтобы с вами такое не случалось, я был и по другую сторону этого. И я знаю, что такое случается, потому что вы соревнуетесь.
Мне понравилось быть его товарищем по команде. Я уверен, что моя челюсть с нетерпением ждет возможности сыграть с ним», – сказал нападающий Брэд Маршанд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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