Маршанд о «Флориде»: «Эти ребята играют не ради регулярного сезона, их стиль создан для плей-офф, побед. Не думаю, что мне нужно что-то менять»

Брэд Маршанд поделился впечатлениями об игровом стиле «Флориды».

Вчера 36-летний форвард, ранее выступавший только за «Бостон», присоединился к «Пантерс». «Брюинс» в двух предыдущих сезонах вылетали из плей-офф, проигрывая в сериях против «Флориды».

«Чувствую себя лучше, каждый день становится легче – так бы я это описал. Сегодня мы будем делать больше с командой, потому что вчера был выходной, и мы не смогли многое сделать. Самое главное, когда ты не на льду, – проводить больше времени вне льда и лучше узнавать друг друга.

Я надеюсь, что если все пойдет хорошо сегодня, то, возможно, завтра я смогу выйти на лед. Мы пока не заходили так далеко. Сегодня попробуем несколько вещей, которые я пока не мог делать, и посмотрим, как пойдет.

Эти ребята – невероятные игроки, и они нашли свою нишу, что позволило им добиться огромного успеха в этой лиге. Мне нравится, что они играют правильно. Они играют не ради регулярного сезона, их стиль создан для плей-офф.

Они созданы для побед, для игры, которая приносит результат... Так что я не думаю, что мне нужно что-то менять. Я и не могу ничего менять», – сказал Брэд Маршанд .

