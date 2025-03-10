Маршанд о «Бостоне»: «Грустно покидать место, которое я считаю своим домом, люблю этот клуб. Но понимаю, что это бизнес, и у каждого игрока есть срок годности»
Вчера 36-летний форвард, ранее выступавший только за «Брюинс», перешел во «Флориду». 12 марта «Пантерс» отправятся на выезд к «Бостону» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Маршанд не примет участия в этом матче, форвард продолжает восстановление после травмы.
«Грустно покидать место, которое я считаю своим домом. У меня много замечательных воспоминаний о Бостоне, много невероятных лет, проведенных там. Но быть частью такой невероятной команды здесь – это чрезвычайно захватывающе.
Когда я на днях зашел в раздевалку, у меня буквально возникли флэшбеки к тому году, когда мы победили [в Кубке Стэнли-2011], и к тем командам, что у нас были за эти годы, с потрясающей химией и невероятной культурой.
Будет здорово вернуться домой. Ребята были на выезде, когда меня обменяли, так что я не успел попрощаться со многими из них перед отъездом. Будет приятно увидеться с ребятами, попрощаться как следует.
Также будет здорово снова увидеть свою семью, забрать часть своих вещей... Это будет очень странно – находиться там в составе команды-соперника, так что в каком-то смысле это здорово. Но в то же время и грустно.
Очень тяжело, когда приходится сталкиваться с деловой стороной этого спорта. Знаете, у меня был невероятный период в той организации, и я очень горжусь тем, как все там складывалось.
Разочаровывает, что не удалось договориться, просто потому что я люблю этот клуб и хотел остаться там. Но я понимаю, что это бизнес, и у каждого игрока есть свой срок годности.
Если бы мы были в плей-офф [к дедлайну], то, вероятно, у нас был бы совершенно другой разговор, и я это прекрасно понимаю», – сказал Брэд Маршанд.
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