Илья Самсонов: «Материться по-русски способна половина «Вегаса». Вставляют к месту, утром друг другу: «О, здорово, петушара». Получше обучу, будем на русских воздействовать»

Илья Самсонов рассказал, что разговаривает на русском в раздевалке «Вегаса».

Сейчас за «Голден Найтс» также выступают Иван Барбашев и Павел Дорофеев .

– Ваша русская компания на спокойном, не опаздываете на собрания, как было с Кузнецовым?

– Ни в коем случае. Мы профессионалы.

– В раздевалке у вас свой русский угол?

– В некоторых командах запрещают на русском разговаривать. Здесь ничего такого нет. И ребята другие подхватывают. У нас полкоманды способны качественно материться. Причем не банальный набор, а такие, допустим, как «петушара».

Причем вставляют грамотно, к месту. Утром друг другу: «О, здорово, петушара». Сейчас всех обучу получше, будем на русских воздействовать.

– На льду в смысле?

– Ну конечно. А как еще выигрывать? Представляешь, встает русский на вбрасывание против нашего, а ему американец: «Ну че ты, петушара». Бац, и игра разладилась. Наши же еще почти везде лидеры.

Или к Шестеркину подъедет и выдаст ему. Конечно, Игорек посмеется, но обстановочку-то разрушили. Вдруг напускает, – сказал голкипер «Вегаса » Илья Самсонов .

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