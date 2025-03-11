Ларионов о 3:4 с «Авангардом»: «Горжусь игрой «Торпедо». Если начну дальше говорить, мне пришлют штраф 300 или 600 тысяч рублей. Поэтому читайте между строк»
Игорь Ларионов выразил недовольство судейством в игре с «Авангардом».
«Торпедо» потерпело поражение со счетом 3:4 в выездной игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Нижегородская команда вела со счетом 3:1 после второго периода, но на старте третьей двадцатиминутки получила четырехминутное меньшинство, после чего «Авангард» сравнял счет. На 58-й минуте Владимир Ткачев забил победный гол.
«Скажу такую вещь – я горжусь командой, горжусь той игрой, которую мы показали. Больше мне сказать нечего. Все сломало четырехминутное удаление? Вы ответили сами на свой вопрос.
Если я начну дальше говорить, то мне пришлют штраф 300 или 600 тысяч рублей. Какой смысл в этом? Поэтому читайте между строк», – сказал Игорь Ларионов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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