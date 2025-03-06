Ларионов о 2:3 от «Авангарда»: «Победа вывела бы «Торпедо» в плей-офф, но это не было самоцелью. Мы играли с более опытной командой, были спорные решения арбитров»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры с «Авангардом».

Нижегородский клуб потерпел домашнее поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

«Хорошая игра. К сожалению, в который раз мы упускаем преимущество, которое создали по игре, по качеству игры. Есть над чем работать, исправлять ошибки, которые сами совершили, сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Когда ментальные ошибки игроков происходят, то сопернику даешь кислород. Это не «Авангард» включился, это мы дали ему включиться собственными ошибками. Дали им кислород.

Да, мы говорили с игроками, что победа выводит в плей-офф. Но это не было самоцелью, ведь мы играли с более опытной и взрослой командой, чем мы.

Мы хотели играть матч от чистого сердца, так, как играем дома. Однако ошибка в конце второго периода позволила «Авангарду » вернуться в игру.

Были спорные решения арбитров, тут можно дискутировать, но мы не ищем помощи ни от кого, хотим всего добиваться сами», – сказал Игорь Ларионов .