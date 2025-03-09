Коваленко про силовой Буше на Атанасове: «В НХЛ за ударами в голову следят строго, дисквалифицировали даже Макдэвида. У нас нередко парад просмотров мелких эпизодов, тут – ноль внимания, парадокс!»

Андрей Коваленко высказался об отношении к ударам в голову в КХЛ и НХЛ.

«Торпедо» проиграл «Авангарду » дома в Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 2:3. Во втором периоде форвард омского клуба Рид Буше жестко сыграл против Василия Атанасова , после чего игрок нижегородцев не смог продолжить встречу.

– Меня удивило то, что увидел в матче «Торпедо » против «Авангарда».

– Ларионов долго возмущался тем, что судьи не дали штрафа после столкновения лидера нижегородцев Атанасова и снайпера «Авангарда» Буше в решающие минуты матча. Вы тоже?

– Да, я тоже считаю, что ноль минут штрафа Буше на Атанасове – это грубая судейская ошибка, которая в общем-то повлияла на результат.

Поведение Ларионова мне в данной ситуации полностью понятно. И, наоборот, совсем не понятно, почему арбитры даже не изучили этот эпизод по видео.

У нас в КХЛ нередко идет парад просмотров совсем мелких эпизодов, что порядком раздражает, поскольку отвлекает от игры и затягивает ее хронометраж. А тут речь шла о травме лидера команды, который покинул площадку, – и ноль внимания. Парадокс!

– Как вы увидели этот эпизод?

– Атанасов не владел шайбой и тянулся за ней. А Буше ставил ему спину, делал встречное движение, и так получилось, что ударил в голову.

На мой взгляд, тут или атака игрока, не владеющего шайбой, или – что более вероятно – удар в голову, с нанесением травмы. Две минуты или пять – решать профессиональным арбитрам.

Уверен, что они внимательно изучат данный эпизод и примут меры к тем людям, которые, по сути, повлияли на результат. В противном случае наш плей-офф будет обречен на судейские скандалы.

– В НХЛ судят по-другому?

– В этом сезоне смотрю много матчей НХЛ – прежде всего с участием старшего сына. Могу сказать, что за ударами в голову за океаном следят очень строго, всем памятна дисквалификация даже такой звезды, как Макдэвид .

Еще одно отличие в том, что с такими ударами сражаются даже сами хоккеисты. Как только кто-то получает травму, партнеры по звену тут же бегут наказывать обидчика, возникают потасовки.

С этой точки зрения немного удивило, что в «Торпедо» никто не бросился заступаться за Атанасова. На мой взгляд, к плей-офф этот момент имеет смысл игрокам обсудить – и извлечь урок, – сказал олимпийский чемпион и бывший игрок клубов НХЛ Коваленко.