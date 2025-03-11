Дитц об «УГМК-Арене»: «Это 100% уровень НХЛ. «Автомобилисту» повезло, что у клуба появился новый современный дом»
В понедельник екатеринбургский клуб проиграл ЦСКА (3:4) в первом матче на новой арене.
– Как вам новая «УГМК‑Арена»?
– Такое же чувство, когда ты переезжаешь в новую квартиру. Много положительных эмоций, классная атмосфера. Болельщики здорово нас поддержали. К сожалению, мы не смогли их порадовать победой.
– Согласитесь, что этот дворец по уровню как арена НХЛ?
– В самом деле, в Екатеринбурге есть все. Уровень здесь очень высокий. Мы очень довольны, рады, и нам повезло, что у нас появился такой новый современный дом. «УГМК‑Арена» – это уровень НХЛ, сто процентов.
– Нужно было привыкать к освещению, ко льду или отскокам?
– Ко всему надо притереться. Дом новый, но когда ты куда‑то переехал, то может быть с раковиной что‑то не так или душ надо подрегулировать, подкрутив головку. Есть маленькие нюансы, но мы быстро привыкнем.
– Лед в КРК «Уралец» был финского стандарта, а здесь – «канадка». Нужно ли «Автомобилисту» перестраивать игру?
– Я бы так не сказал. Мы часто на выезде выступаем на «канадках». Уже привыкли под нее подстраиваться. Скорее на нас повлияла атмосфера, поэтому мы завалили начало. Но потом мы успокоились и начали играть.
– Какая арена лучше: эта или «G‑Drive Арена» в Омске?
– Очень сложно сравнивать. На самом деле, они похожи. Я бы сказал, что это ничья, – сказал защитник «Автомобилиста», ранее выступавший за «Авангард».
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