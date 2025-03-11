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Дитц об «УГМК-Арене»: «Это 100% уровень НХЛ. «Автомобилисту» повезло, что у клуба появился новый современный дом»

Даррен Дитц поделился впечатлениями о новой арене «Автомобилиста».

В понедельник екатеринбургский клуб проиграл ЦСКА (3:4) в первом матче на новой арене. 

– Как вам новая «УГМК‑Арена»?

– Такое же чувство, когда ты переезжаешь в новую квартиру. Много положительных эмоций, классная атмосфера. Болельщики здорово нас поддержали. К сожалению, мы не смогли их порадовать победой.

– Согласитесь, что этот дворец по уровню как арена НХЛ?

– В самом деле, в Екатеринбурге есть все. Уровень здесь очень высокий. Мы очень довольны, рады, и нам повезло, что у нас появился такой новый современный дом. «УГМК‑Арена» – это уровень НХЛ, сто процентов.

– Нужно было привыкать к освещению, ко льду или отскокам?

– Ко всему надо притереться. Дом новый, но когда ты куда‑то переехал, то может быть с раковиной что‑то не так или душ надо подрегулировать, подкрутив головку. Есть маленькие нюансы, но мы быстро привыкнем.

– Лед в КРК «Уралец» был финского стандарта, а здесь – «канадка». Нужно ли «Автомобилисту» перестраивать игру?

– Я бы так не сказал. Мы часто на выезде выступаем на «канадках». Уже привыкли под нее подстраиваться. Скорее на нас повлияла атмосфера, поэтому мы завалили начало. Но потом мы успокоились и начали играть.

– Какая арена лучше: эта или «G‑Drive Арена» в Омске?

– Очень сложно сравнивать. На самом деле, они похожи. Я бы сказал, что это ничья, – сказал защитник «Автомобилиста», ранее выступавший за «Авангард». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Арена-Екатеринбург
G-Drive Арена
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