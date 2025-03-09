Гафин о пожелании Тюкавину скорейшего выздоровления от Овечкина: «Его лучи поддержки помогут Константину как можно быстрее выздороветь, надеюсь»

В «Динамо» оценили поддержку Константина Тюкавина от Александра Овечкина.

Тюкавину диагностировали травму передней крестообразной связки по итогам матча 19-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1). Форвард пропустит около полугода после операции на колене.

«Они разговаривали по телефону, Саша пожелал Константину скорейшего выздоровления.

Надеюсь, что его лучи поддержки помогут Константину как можно быстрее выздороветь», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.