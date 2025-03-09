Гафин о пожелании Тюкавину скорейшего выздоровления от Овечкина: «Его лучи поддержки помогут Константину как можно быстрее выздороветь, надеюсь»
В «Динамо» оценили поддержку Константина Тюкавина от Александра Овечкина.
Тюкавину диагностировали травму передней крестообразной связки по итогам матча 19-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1). Форвард пропустит около полугода после операции на колене.
«Они разговаривали по телефону, Саша пожелал Константину скорейшего выздоровления.
Надеюсь, что его лучи поддержки помогут Константину как можно быстрее выздороветь», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
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