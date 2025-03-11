Овечкин о совете Мичкову «не выпендриваться»: «Там, когда... Не буду это сейчас говорить, не вижу смысла. Все нормально»
Ранее 39-летний форвард «Вашингтона», комментируя игру нападающего «Филадельфии», сказал: «Хотелось бы, чтобы он поменьше выпендривался. А так – все супер».
– Недавно ты сказал о Матвее Мичкове, что у него все в порядке, но главное, чтобы он не выпендривался. Все обратили на это внимание. Неужели он на льду тебе надерзил?
– Да нет, почему надерзил? Просто там, когда... Нет, не буду это сейчас говорить, не вижу смысла. Все нормально, – сказал Александр Овечкин.
Овечкин о слухах, что он сбросил 15 кг: «Ничего не скидывал. Понятно, что какие-то коррективы вносишь в подготовку, но пусть это останется со мной»
Овечкин об игроках НХЛ, не желающих, чтобы он побил рекорд Гретцки: «Это вратари, скорее всего, ха-ха. Не знаю, что могу им сказать. Только привет передать!»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий