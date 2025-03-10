Черкас о Толчинском: «В этом сезоне у него что-то не шло. Главное – он верит в свои силы, тренеры дают играть. Осталось обрести стабильность»

Сергей Черкас высказался об игре Сергея Толчинского.

8 марта нападающий СКА сделал дубль в игре с «Металлургом » в Фонбет Чемпионате КХЛ (4:2). Это его первые голы с ноября.

– Толчинский не забивал три месяца, имея в активе всего 4 гола с начала сезона, но наступило 8 марта, приехал в Петербург обладатель Кубка Гагарина – и пожалуйста, две шайбы.

– Я не думаю, что это по случаю женского праздника. Он здорово исполнил два гола. Это вселяет уверенность на то, что лидеры СКА накануне плей-офф набирают форму и будут готовы к решающим матчам сезоне во всеоружии.

Видно было, что, несмотря на поражения от динамовцев Москвы, Минска, у команды появилась игра и победы – дело времени. Неслучайно армейцы обыграли ЦСКА, «Магнитку».

– Получается, если лидеры СКА будут играть на своем уровне, как Толчинский в матче с «Металлургом», команда прибавит к своему потенциалу еще процентов 40-50?

– Мы знаем, как может играть Толчинский, в этом сезоне у него что-то не шло. Но главное, он верит в свои силы, тренеры дают ему играть, и он решает судьбу матчей, как было с «Магниткой». Осталось обрести стабильность, – сказал бывший вратарь СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Сергей Черкас.

Ротенберг о Толчинском: «Сережа много работает, по физике сильно добавил. Мы вместе тренировались. Он молодец. Как Никишин сказал, «Феррари» – Twin Turbo»

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