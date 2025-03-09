Артюхин об обороне СКА: «Надо играть как с ЦСКА – отрабатывать должна вся пятерка. Для успеха в плей-офф необходимо так действовать на постоянной основе»

Евгений Артюхин высказался об обороне и вратарях СКА.

– Как убрать дисбаланс в обороне СКА?

– Не сомневаюсь, что хоккеисты и тренерский штаб СКА постоянно работают над решением этой проблемы, понимая, что без этого успех в плей-офф просто невозможен. Рецепт ее решения и прост, и сложен одновременно. Необходимо сделать так, чтобы все было как в матче с ЦСКА, когда сзади, успевая за соперниками, отрабатывала вся пятерка.

Как только все это сложилось, мы увидели минимизацию количества ошибок в обороне, яркую, динамичную игру с обеих сторон, где важнейшую роль сыграли вратари, и счет 2:2 в основное время, что на фоне недавних провалов петербуржцев в обороне выглядит значительным достижением.

Ясно одно, для успешного выступления в плей-офф хоккеистам СКА необходимо действовать в подобном ключе не в одном матче, а на постоянной основе. Иначе нельзя! Посмотрим, что будет дальше.

– Егор Заврагин – №1 на плей-офф?

– Вратарская ротация в СКА по-прежнему продолжается, и окончательное решение по этому вопросу тренерский штаб наверняка примет только после заключительного матча регулярного сезона. Время еще есть.



Но на мой взгляд, благодаря своей игре против ЦСКА, Заврагин чуть-чуть вырвался вперед в этом соперничестве, заслужив право начинать все матчи до конца регулярного чемпионата, а как будет дальше – поживем-увидим, – сказал бывший игрок СКА Артюхин.

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