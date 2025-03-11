Канцеров о плей-офф: «Нравится, что в КХЛ становится как в НХЛ – команда с 7-го места может обыграть клуб со 2-го. Не стоит выбирать соперника»
Роман Канцеров сравнил конкуренцию в плей-офф КХЛ с НХЛ.
В текущем сезоне 20-летний форвард набрал 33 (12+21) очка в 42 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за «Металлург». Команда идет на третьем месте в Восточной конференции.
«Нужно выходить на каждую игру и побеждать. Не стоит выбирать соперника. В прошлом году у нас был шанс занять первое место, мы это сделали. Сейчас есть шанс занять второе или даже первое, будем стремиться к этому. В плей-офф все равны.
Нравится, что у нас становится как в НХЛ, где команда с седьмого места может обыграть клуб со второго. Место в первой четверке – начало серии дома, это плюс», – сказал нападающий «Металлурга» Роман Канцеров.
Форвард «Металлурга» Канцеров оштрафован за симуляцию в матче с «Ладой»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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