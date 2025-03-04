Форвард «Металлурга» Канцеров оштрафован за симуляцию в матче с «Ладой»

Форвард «Металлурга» Роман Канцеров оштрафован за симуляцию.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Металлург» – «Лада».

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Металлурга» Романа Канцерова наказание по п.1.42. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.