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Форвард «Металлурга» Канцеров о 3 победах подряд: «Уже до паузы начали выходить на пик. Настроились, потому что надо подниматься выше в таблице»

Роман Канцеров высказался после трех побед «Металлурга» подряд.

Нападающий уральцев дал комментарий после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:1 ОТ).

«Два периода мы играли намного лучше. Хорошо, что победили сегодня. В третьем периоде чуть-чуть сбавили, но во втором, если вспомнить, могли забивать три гола. Два раза не попали в пустые ворота.

В овертайме убежали в контратаку. Я увидел, что Шарипзянов хочет сделать передачу. Поставил клюшку, шайба отрикошетила. Михайлис убежал, а я оказался в нужном месте и забил. 

В паузу мы здорово отдохнули, а потом хорошо поработали. Считаю, что она нам была нужна. Уже до паузы мы начали выходить на пик. Набирали очки, проводили хорошие игры. Сейчас были матчи с принципиальными соперниками. Мы настроились на победы, потому что надо подниматься выше в таблице», – сказал Канцеров.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoМеталлург Мг
logoАвангард
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logoКХЛ
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