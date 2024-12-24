Форвард «Металлурга» Канцеров о 3 победах подряд: «Уже до паузы начали выходить на пик. Настроились, потому что надо подниматься выше в таблице»

Роман Канцеров высказался после трех побед «Металлурга» подряд.

Нападающий уральцев дал комментарий после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом » (2:1 ОТ).

«Два периода мы играли намного лучше. Хорошо, что победили сегодня. В третьем периоде чуть-чуть сбавили, но во втором, если вспомнить, могли забивать три гола. Два раза не попали в пустые ворота.

В овертайме убежали в контратаку. Я увидел, что Шарипзянов хочет сделать передачу. Поставил клюшку, шайба отрикошетила. Михайлис убежал, а я оказался в нужном месте и забил.

В паузу мы здорово отдохнули, а потом хорошо поработали. Считаю, что она нам была нужна. Уже до паузы мы начали выходить на пик. Набирали очки, проводили хорошие игры. Сейчас были матчи с принципиальными соперниками. Мы настроились на победы, потому что надо подниматься выше в таблице», – сказал Канцеров .