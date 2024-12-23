Канцеров сделал дубль с победным голом «Авангарду». 20-летний форвард «Металлурга» набрал 17 очков в 17 матчах сезона

Роман Канцеров сделал дубль в матче против «Авангарда».

«Металлург » выиграл со счетом 2:1 в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

20-летний нападающий уральцев отметился голом во втором периоде встречи, а также принес команде победу в овертайме.

Роман Канцеров продлил результативную серию до пяти матчей, по ходу которой отметился 8 (6+2) очков.

В общей сложности в этом сезоне форвард записал на свой счет 17 (9+8) баллов в 17 матчах чемпионата.

Канцеров выбран «Чикаго» под общим 44-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2023.