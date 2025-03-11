Овечкин об игроках НХЛ, не желающих, чтобы он побил рекорд Гретцки: «Это вратари, скорее всего, ха-ха. Не знаю, что могу им сказать. Только привет передать!»
39-летний капитан «Вашингтона» забросил 886 шайб в 1474 играх в рамках регулярок лиги. Он занимает 2-е место среди лучших снайперов в ее истории, уступая только Гретцки (894 гола в 1487 играх).
- Защитник «Оттавы» Артем Зуб, против которого тебе выходить на лед, говорил, что чем ближе твое достижение, тем больше соперники не хотят давать тебе забивать. Ты на льду по сопротивлению, каким-то репликам это чувствуешь?
– На протяжении всей моей карьеры против меня играли лучшие защитники соперников, пристально за мной следили, не давали пространства. Но как-то удавалось забивать, поэтому буду продолжать делать все возможное для того, чтобы их огорчать.
- По анонимному опросу издания The Athletic, 98 процентов игроков НХЛ хотят, чтобы ты побил рекорд Гретцки. Понимаешь ли, кто оставшиеся два процента?
– Скорее всего, это вратари, ха-ха.
- Не хочешь ничего сказать им, да и вообще тем людям, которые не желают, чтобы ты побил это достижение?
– Не знаю, о чем могу им сказать. Только привет передать! – сказал Овечкин.
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