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  • Кожевников о «Сибири»: «Если команда сохранит место в плей-офф, сезон станет успешным. Но надо запускать свежую кровь. Можно приглашать молодежь из соседнего Омска»
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Кожевников о «Сибири»: «Если команда сохранит место в плей-офф, сезон станет успешным. Но надо запускать свежую кровь. Можно приглашать молодежь из соседнего Омска»

Александр Кожевников высказался о серии поражений «Сибири».

Команда проиграла 3 матча подряд и 8 из последних 9 в Фонбет Чемпионате КХЛ. Новосибирцы занимают 8-е место в Восточной конференции с 62 очками после 62 игр. 

– Ребята, про «Сибирь» в начале Нового года уже все сказал. Команда была обречена попасть в функциональную яму. Когда ты за один месяц пролетаешь два земных шара по маршруту Хабаровск – Владивосток – Минск – Хабаровск – Владивосток, а по пути залетаешь в московский регион и домой на Матч звезд, то отходняк неизбежен. 

Тем более если речь о возрастной команде. Раньше «Сибирь» в этом разделе была чуть ли не последней в КХЛ, только теперь к ней приблизился «Авангард».

– Что ждете от «Сибири»?

– Скорее всего она выйдет на «Трактор». Быстренькая, но прогнозируемая команда, в которой очень многое зависит от вратаря Фукале. Но если опытные лидеры «Сибири» во главе с Широковым после такого календаря восстановятся, то способны сыграть с хитринкой – в командах Вадима Епанчинцева она всегда есть.

– Ваш совет «Сибири»?

– Если команда сохранит место в плей-офф, то сезон, учитывая все факторы, однозначно станет успешным. Но уже сейчас нужно думать о селекции, омолаживаться. Да, «Сибирские Снайперы» в МХЛ стали одним из разочарований сезона, но можно приглашать молодежь из соседних «Омских Ястребов». Мой совет «Сибири» – запускать свежую кровь.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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