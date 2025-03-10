Сафронов о погоне Овечкина за Гретцки: «Саша идет к Эвересту, осталось 9 шагов. Надо этого добиться и поставить российский флаг»

Андрей Сафронов высказался о том, что Александр Овечкин набрал 1600-е очко в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» поразил пустые ворота в матче против «Сиэтла» (4:2). Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги до 8 шайб. В активе Овечкина 886 голов, на счету Гретцки – 894.

Россиянину нужно забросить 9 шайб, чтобы побить рекорд.

«Первый россиянин в канадском хоккее за столько лет, добившийся такого результата – можно только поаплодировать представителю России в НХЛ.

Но это не самое главное Сашкино достижение: он постепенно идет к тому Эвересту, который уже виден, и до которого осталось девять шагов. Это надо делать, надо этого добиться и поставить российский флаг.

Потому что правильно сказал наш знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов : наверное, в ближайшие сто лет этого никто не повторит. Такое сделать просто невозможно

Другой знаменитый хоккеист Игорь Ларионов сказал, что такое количество времени в НХЛ с минимумом травм дорогого стоит. По-моему, меньше 60 матчей Сашка пропустил за все время, что играет в НХЛ», – сказал бывший генменеджер сборной России, директор хоккейной школы «Динамо» Андрей Сафронов .

Овечкин набрал 1600-е очко в НХЛ в 1474-м матче. Форвард «Вашингтона» идет 11-м в лиге, до Сакика – 41 балл