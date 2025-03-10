ЦСКА выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Воробьева – 3-я на Западе

ЦСКА одержал 6 побед в 7 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Ильи Воробьева обыграла «Автомобилист » со счетом 4:3 в выездном матче.

Таким образом, ЦСКА набрал 83 балла после 63 матчей и занимает 3-е место в таблице Западной конференции.

12 марта московский клуб будет противостоять «Металлургу» на выезде.