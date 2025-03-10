ЦСКА выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Воробьева – 3-я на Западе
ЦСКА одержал 6 побед в 7 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Ильи Воробьева обыграла «Автомобилист» со счетом 4:3 в выездном матче.
Таким образом, ЦСКА набрал 83 балла после 63 матчей и занимает 3-е место в таблице Западной конференции.
12 марта московский клуб будет противостоять «Металлургу» на выезде.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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