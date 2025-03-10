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  • Дмитрий Губерниев: «Люди, сравнивающие достижение Дзюбы с погоней Овечкина за Гретцки, ничего не понимают в спорте»
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Дмитрий Губерниев: «Люди, сравнивающие достижение Дзюбы с погоней Овечкина за Гретцки, ничего не понимают в спорте»

Дмитрий Губерниев высказался о сравнениях рекорда Дзюбы с погоней Овечкина.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.

«Рекорд назревал. Дзюба шел к тому, чтобы превзойти достижение Кержакова, поэтому Артема можно только поздравить – результат выдающийся.

Люди, сравнивающие достижение Дзюбы с погоней Овечкина за рекордом Гретцки, ничего не понимают ни в спорте, ни в жизни.

Дзюба – выдающийся футболист России. Великие игроки – это Лев Яшин, Диего Марадона, Лионель Месси, Франц Беккенбауэр. При всем моем глубочайшем уважении, Дзюба в этот список не входит.

Я ему симпатизирую и рад, что он побил рекорд Кержакова. Думаю, что сам Александр этому тоже рад», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев

Черданцев о рекорде Дзюбы: «Овечкин, конечно, тоже идет на очень крутой рекорд, даже не знаю, что круче. Для меня достижение Дзюбы – это очень круто, 234 банки положить»

Дзюба – лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах

Дзюба – великий. Вот пять аргументов

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Овечкин
logoАртем Дзюба
logoНХЛ
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАкрон
logoДмитрий Губерниев
logoВашингтон
logoДиего Марадона
logoАлександр Кержаков
logoЛионель Месси
logoУэйн Гретцки
logoЛев Яшин
logoФранц Беккенбауэр
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