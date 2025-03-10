Форвард минского «Динамо» Волков дисквалифицирован на 1 матч
Нападающий минского «Динамо» Волков дисквалифицирован за удар клюшкой в лицо.
Напомним, в одном из эпизодов матча Фонбет Чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Куньлунем» Александр Волков ударил клюшкой в лицо Люку Локхарту.
КХЛ решила дисквалифицировать 27-летнего игрока на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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