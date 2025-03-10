КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Никита Серебряков («Авангард »), одержавший 2 победы в 2 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ с коэффициентом надежности 1,00. Он отразил 96,77% бросков. В игре с «Ак Барсом» (2:0) Серебряков сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Александр Никишин (СКА), набравший 5 (2+3) очков в 2 матчах недели при показателе полезности «+3». На счету Никишина 3 силовых приема, 3 блокированных броска и 5 перехватов. Его шайба в игре с ЦСКА (3:2 ОТ) стала победной.

Лучшим нападающим признан Вадим Мороз («Динамо » Минск). Он набрал 5 (3+2) баллов в 3 матчах при показателе полезности «+2». На счету Мороза 2 силовых приема, 4 блокированных броска и 1 перехват. Его шайба в игре с «Ладой» (4:2) стала победной.

Лучшим новичком стал Никита Хоружев («Нефтехимик»), набравший 2 (1+1) очка в 2 матчах при показателе полезности «+2». На счету Хоружева 1 силовой прием, 1 блокированный бросок и 1 перехват. Его шайба за секунду до конца основного времени в игре с «Адмиралом» (3:2) стала победной.