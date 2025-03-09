«Динамо» Минск выиграло 9-й матч подряд. Команда Квартальнова – 3-я на Западе

Минское «Динамо» выиграло 9-й матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Квартальнова обыграла «Куньлунь » (4:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент клуб занимает 3-е место в таблице Запада, набрав 81 очко после 62 матчей.

В следующей игре, 11 марта, «Динамо » сыграет против СКА.