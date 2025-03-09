Квартальнов о 9-й победе «Динамо» Минск подряд: «Есть вещи, которые не понравились. Начало было непростым. Много брака – это мешало»

Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча с «Куньлунем» (4:2).

Минское «Динамо» выиграло 9-ю игру подряд . На данный момент клуб занимает 3-е место в таблице Запада. В следующем матче команда сыграет против СКА.

– Победой довольны. Начало было непростым. Много брака – это мешало, приходилось делать много черновой работы. Третий период неплохо провели.

– В прошлом сезоне «Динамо» установило клубный рекорд результативности. В прошлом матче этот рекорд обновило. Уже 186 шайб. Осталось шесть матчей. Не думали замахнуться на 200 шайб? Всего 11 клубов в КХЛ перешагнули этого рубеж.

– Получится – здорово. Рекорды – это хорошо. Но такой самоцели нет. Надо искать свою игру. Есть вещи, которые сегодня не понравились. Здорово, что побеждаем. Это тоже непросто на каждую игру так выходить и держать ее. Будет рекорд – хорошо. Но я на этом не зацикливаюсь.

– Следующий матч в Питере. Будете как-то особенно готовиться? Может, заранее вылетите?

– План перелетов составляем практически с начала сезона. Мы можем только тренировки поменять местами. Кого-то освободить от тренировки, чтобы восстановить. Подготовка будет как обычно по плану.

– Для вас это будет рядовой матч?

– Во всех матчах за победу дают два очка. Надо делать свое дело. Надо постараться попасть в топ-4. Поедем на выезд, будет хороший соперник со всеми вытекающими моментам, – сказал главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов .