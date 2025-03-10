Голышев о контракте на 5 лет: «Знал, что в любом случае останусь в «Автомобилисте». Мне и семье важна стабильность. Договорились быстро»

Анатолий Голышев высказался о своем контракте с «Автомобилистом».

Голышев и клуб заключили 5-летнее соглашение в мае 2024 года.

– В каком состоянии «Автомобилист» подходит к плей-офф?

– Подходим в рабочем режиме. Сейчас еще таблица такая непонятная, кто где окажется. У нас очень трудный календарь, но постараемся выиграть все оставшиеся матчи, а там посмотрим.

– Мечтаете, что ваш свитер однажды поднимут под своды «УГМК-Арены»? Кто еще достоин этого?

– Будет приятно, если примут такое решение. Достойны, думаю, Павел Дацюк , Алексей Симаков, Сергей Гусев . Свитера этих ребят точно поднимут.

– А как же Никита Трямкин?

– Он еще играет, дайте закончить. Парень только подписал новый трехлетний контракт. Конечно, еще могут быть подняты свитера Трямкина или Якуба Коваржа .

– Вы подписали вообще пятилетний контракт. Почему такой срок?

– Я знал, что в любом случае останусь в «Автомобилисте». Просто приняли такое решение, что контракт на пять лет, чтобы было больше спокойствия и у меня, и у руководства. Договорились обо всем быстро.

Мне и семье важна стабильность. Мы никуда не хотели переезжать, даже дома это не обсуждали, – сказал нападающий «Автомобилиста » Анатолий Голышев.