Голышев о контракте на 5 лет: «Знал, что в любом случае останусь в «Автомобилисте». Мне и семье важна стабильность. Договорились быстро»
Голышев и клуб заключили 5-летнее соглашение в мае 2024 года.
– В каком состоянии «Автомобилист» подходит к плей-офф?
– Подходим в рабочем режиме. Сейчас еще таблица такая непонятная, кто где окажется. У нас очень трудный календарь, но постараемся выиграть все оставшиеся матчи, а там посмотрим.
– Мечтаете, что ваш свитер однажды поднимут под своды «УГМК-Арены»? Кто еще достоин этого?
– Будет приятно, если примут такое решение. Достойны, думаю, Павел Дацюк, Алексей Симаков, Сергей Гусев. Свитера этих ребят точно поднимут.
– А как же Никита Трямкин?
– Он еще играет, дайте закончить. Парень только подписал новый трехлетний контракт. Конечно, еще могут быть подняты свитера Трямкина или Якуба Коваржа.
– Вы подписали вообще пятилетний контракт. Почему такой срок?
– Я знал, что в любом случае останусь в «Автомобилисте». Просто приняли такое решение, что контракт на пять лет, чтобы было больше спокойствия и у меня, и у руководства. Договорились обо всем быстро.
Мне и семье важна стабильность. Мы никуда не хотели переезжать, даже дома это не обсуждали, – сказал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.
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